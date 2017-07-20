Видеофакт: незначительное столкновение грузовиков на шоссе в Китае привело к сильному взрыву

Новости Китая. 17 июля на скоростном шоссе недалеко от города Ханчжоу провинции Чжэцзян произошло незначительное столкновение двух грузовых машин, которое привело к сильному взрыву.
Новости Китая. 17 июля на скоростном шоссе недалеко от города Ханчжоу провинции Чжэцзян произошло незначительное столкновение двух грузовых машин, которое привело к сильному взрыву.
Фото: скриншот из видео
Видео произошедшей аварии было опубликовано на YouTube. В ролике видно, что водитель ехал по правой полосе, поздно увидел стоящий впереди грузовик и резко повернул налево. По словам очевидцев, вспыхнувший автомобиль перевозил бумагу и краски.
Причину странного ДТП будут устанавливать эксперты.
Фото: скриншот из видео
По информации местных СМИ, водители не пострадали. Один из них даже не увидел, что произошло.
«Я даже не видел, как это случилось. Просто услышал грохот», – сказал мужчина.
Фото: скриншот из видео
Часть трассы, где произошло ДТП, перекрыли на полтора часа, чтобы устранить пожар и последствия аварии.
5 июля на скоростной трассе на север Австралии в результате ДТП 7 тыс. кур оказались на автобане – подробности здесь.