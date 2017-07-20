«Патрульная машина догоняла самолет на дороге»: очевидец об инциденте на шоссе в Нью-Йорке

Новости США. 19 июля легкомоторный самолет Cessna 206 сделал экстренную посадку прямо на автомобильную дорогу в американском штате Нью-Йорк.
По словам местных СМИ, самолет направлялся из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Во время полета произошла неисправность, и пилот рискнул посадить самолет на трассу. Cessna благополучно приземлился и никого не задел.
Свидетели сняли на видео произошедшее. На нем видно, что самолет едет по трассе, а его догоняет машина полиции.
Источник: скриншот из видео
«Было очень забавно наблюдать, как патрульная машина догоняла самолет на дороге», – рассказывает один из очевидцев.
«Это была довольно изумительная посадка! Он пролетел над огромным шоссе, затем выбрал безопасное место и приземлился», – добавил свидетель инцидента.
Пилота самолета хвалили за выполнение безупречной аварийной посадки в центре Санрайз шоссе. Сам пилот сказал, что понятия не имел о произошедшем на борту самолета.
По сообщениям телеканала Fox 5, никто не пострадал, движение не было остановлено. На место посадки самолета приехала полиция, пожарные, скорая помощь.
Источник: скриншот из видео
Причина экстренной посадки выясняется.
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