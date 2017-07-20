«Патрульная машина догоняла самолет на дороге»: очевидец об инциденте на шоссе в Нью-Йорке

Новости США. 19 июля легкомоторный самолет Cessna 206 сделал экстренную посадку прямо на автомобильную дорогу в американском штате Нью-Йорк.

По словам местных СМИ, самолет направлялся из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Во время полета произошла неисправность, и пилот рискнул посадить самолет на трассу. Cessna благополучно приземлился и никого не задел.

Свидетели сняли на видео произошедшее. На нем видно, что самолет едет по трассе, а его догоняет машина полиции.