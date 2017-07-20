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«Патрульная машина догоняла самолет на дороге»: очевидец об инциденте на шоссе в Нью-Йорке

20 июля 2017 13:58
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Новости США. 19 июля легкомоторный самолет Cessna 206 сделал экстренную посадку прямо на автомобильную дорогу в американском штате Нью-Йорк.

По словам местных СМИ, самолет направлялся из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Во время полета произошла неисправность, и пилот рискнул посадить самолет на трассу. Cessna благополучно приземлился и никого не задел.

Свидетели сняли на видео произошедшее. На нем видно, что самолет едет по трассе, а его догоняет машина полиции.

«Патрульная машина догоняла самолет на дороге»: очевидец об инциденте на шоссе в Нью-Йорке-1

Источник: скриншот из видео

«Было очень забавно наблюдать, как патрульная машина догоняла самолет на дороге», – рассказывает один из очевидцев.

«Это была довольно изумительная посадка! Он пролетел над огромным шоссе, затем выбрал безопасное место и приземлился», – добавил свидетель инцидента.

Пилота самолета хвалили за выполнение безупречной аварийной посадки в центре Санрайз шоссе. Сам пилот сказал, что понятия не имел о произошедшем на борту самолета.

По сообщениям телеканала Fox 5, никто не пострадал, движение не было остановлено. На место посадки самолета приехала полиция, пожарные, скорая помощь.

«Патрульная машина догоняла самолет на дороге»: очевидец об инциденте на шоссе в Нью-Йорке-4

Источник: скриншот из видео

Причина экстренной посадки выясняется.

Весной нынешнего года в Санкт-Петербургском аэропорту самолет столкнулся с трапом из-за ошибки пилота – здесь подробнее.

# Самолет # Фотофакт

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