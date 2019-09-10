Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 28 человек

Новости Таиланда. В Таиланде жертвами наводнений стали не менее 28 человек. Еще десятки пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода бушует в стране с конца августа. За это время стихия повредила свыше 370 тысяч домов. Сотни людей перебираются во временные убежища.