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Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 28 человек

10 сентября 2019 09:50
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Новости Таиланда. В Таиланде жертвами наводнений стали не менее 28 человек. Еще десятки пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 28 человек-1

Непогода бушует в стране с конца августа. За это время стихия повредила свыше 370 тысяч домов. Сотни людей перебираются во временные убежища.

Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 28 человек-4

Наводнения в восточной части страны уже признали самыми сильными за последние 20 лет. По прогнозам синоптиков, ливни не прекратятся еще как минимум до конца недели. В наиболее пострадавших регионах работают экстренные службы.

# Наводнение # Фотофакт

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