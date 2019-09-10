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Потерянный во время забастовки доход British Airways оценили в почти в 100 млн долларов

10 сентября 2019 06:58
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Новости Великобритании. Забастовка пилотов British Airways наносит колоссальный ущерб авиакомпании. Потерянный доход уже оценивается почти в 100 миллионов долларов, и цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерянный во время забастовки доход British Airways оценили в почти в 100 млн долларов-1

Конфликт начался после того, как профсоюз авиаперевозчика отказал в повышении зарплаты сотрудникам. В результате работники не вышли на свои смены, и компании пришлось отменить почти все авиарейсы – а это около 2000 вылетов. Забастовка уже стала самой крупной в истории British Airways.

Потерянный во время забастовки доход British Airways оценили в почти в 100 млн долларов-4

# Забастовка # Фотофакт

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