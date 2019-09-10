Потерянный во время забастовки доход British Airways оценили в почти в 100 млн долларов

Новости Великобритании. Забастовка пилотов British Airways наносит колоссальный ущерб авиакомпании. Потерянный доход уже оценивается почти в 100 миллионов долларов, и цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт начался после того, как профсоюз авиаперевозчика отказал в повышении зарплаты сотрудникам. В результате работники не вышли на свои смены, и компании пришлось отменить почти все авиарейсы – а это около 2000 вылетов. Забастовка уже стала самой крупной в истории British Airways.