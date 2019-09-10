Глава Nissan уйдет в отставку на фоне финансового скандала

Ранее он признался в получении завышенных выплат в период своей работы. Размер бонусов в компании определяется из расчета стоимости акций. Такая система была введена, чтобы стимулировать руководителей активнее развивать корпорацию. Этим и решил воспользоваться Саикава – шесть лет назад он скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции глава компании получил почти на полмиллиона долларов больше, чем должен был.