«Я бы хотел провести выборы». Есть ли вероятность избирательной кампании в Украине? Заявления Зеленского

Впереди в Беларуси важная электоральная кампания. В конце февраля пройдет единый день голосования по выборам депутатов парламента и местных советов. Это новый опыт для нашей страны. Есть определенные нюансы, но сейчас на всех уровнях прилагают максимум усилий, чтобы эта кампания прошла в штатном режиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а что касается нового созыва парламента, то на него ляжет двойная ответственность. Мало что они будут продолжать законотворческую деятельность, депутаты станут и членами Всебелорусского народного собрания. Этот орган будет принимать важнейшие решения. И, откровенно говоря, хотелось бы быть уверенным в тех, кому отдаешь право распоряжаться судьбой нашей страны. Ведь если посмотреть, что происходит в парламентах некоторых государств, то приходишь к выводам, что политика превратилась в шоу. Так случилось в Украине, где в последние годы без драки обходилось редкое заседание Рады, а предвыборная кампания напоминала комедийный сериал. По законам этого жанра предполагается хэппи-энд, но сюжет пришлось переписать. Сегодня кадры из Украины – это кадры военной хроники. А с главной политической сцены союзники уходят на второстепенные роли. Вот и на неделе казалось бы главный адепт украинской перамоги – это мы о Борреле – сдался и заявил, что в ближайшее время не стоит ждать победы Украины над Россией. Разбивается о реальность еще одна голубая мечта Киева о вступлении в ЕС. За что боролись на Майдане и жизни отдавали – это, к слову, о философии современных революций. В среду министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украину не возьмут в ЕС, поскольку с ней в Союз придет и война. Но Будапешт давно не скрывает скептицизма по поводу всего происходящего и в Украине, и в мире в целом. А вот от Польши такого удара не ждали. О том, чтобы Украина стала членом Евросоюза, не может быть и речи. Об этом на неделе заявил польский МИД и выдвинул условие: нужно окончательно решить вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. Очевидно, что в Украине к вопросам исторической справедливости еще долго не смогут подступиться. Тем более на фоне таких новостей из США. Белый дом на неделе заявил, что израсходовано 96 % средств, выделенных на поддержку Киева.

Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома (США):

Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая, гуманитарная помощь, мы израсходовали около 96 %. У Пентагона осталось только около 1 миллиарда 100 миллионов долларов, и они предназначены для замещения оружия на армейских складах США. Как эта ситуация отразилась на офисе Зеленского, так будут ли выборы в Украине и что с контрнаступом, разбирались наши корреспонденты. Быть или не быть выборам в Украине – вот в чем вопрос. На фоне происходящего на Ближнем Востоке Киев быстро лишился внимания, а следом и денег западных партнеров. Зеленского происходящее явно не устраивает. И он нашел способ вернуться в информационное поле.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Прошло порядка недели с момента этого заявления, как за ним последовало противоположное. Для избирательной кампании сейчас не время, сказал Зеленский на фоне продления в стране военного положения. Такой была официальная причина. Истинная гораздо банальнее. Ребром снова стал финансовый вопрос. Главная претензия американцев как ведущих спонсоров украинского конфликта в том, что помощь расходуется неэффективно, а офис Зеленского не борется с коррупцией. Консул Украины продавала мигрантам из Азии возможность попасть в Европу.

Служба безопасности Украины:

Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об «условиях поездки» и передавали деньги организатору схемы. По имеющимся данным, «услугами» злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска. И раз уж Зеленский не в силах устранять подобное самостоятельно, на его место найдется другой – более талантливый, посчитали в Штатах. И там как будто имеют на это право. Ведь, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Впрочем, развеселило это «переобувание» Зеленского даже самих американцев. Местные журналисты поняли, в чем дело.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину последняя получила миллиарды долларов помощи, причем более 113 миллиардов долларов поступило только от Соединенных Штатов. И снова балом в Украине правят деньги. Только, судя по официальным заявлениям, на том самом балу звучит уже прощальная композиция. Средства для Киева у Вашингтона заканчиваются. И это не доводы пророссийских экспертов, а данные Белого дома.

Джон Кирби:

Если рассматривать все средства, более 60 миллиардов долларов, которые мы выделили на помощь Украине с начала боевых действий, то мы истратили около 96 %. Карманы Вашингтона пустеют, прямо заявили в США. И реакция Киева не заставила себя ждать. Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный говорит, что поле боя ему напоминает о великом конфликте столетней давности.

Как и в Первую мировую войну, мы достигли технологического уровня, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет. От так называемого контрнаступа ВСУ, как и любого другого бизнес-проекта, конечно, ждут результат. К концу года станет понятно, какой объем американской помощи будет выделен Киеву, а от этого в свою очередь и степень участия Европы в конфликте. Но опять же, у Штатов есть новый подопечный. Поддержка Израиля также обходится Вашингтону в копеечку. В Конгрессе США отказались объединять помощь Украине и еврейскому государству. Кроме того, очередной транш Киеву заблокировала Венгрия. Так же поступила и Словакия.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

Наша страна и наши люди сейчас имеют заботы поважнее, чем поддержка Украины. Это все, что я пока готов сказать. Отказ от военной помощи Украине был одним из важнейших пунктов Фицо на выборах. Его партия победила. А Киев в результате недосчитался как минимум 40 миллионов евро. Зеленский теряет сторонников. Причем не только в лице политиков, но и в лице народа. Люди, живущие в союзнических странах, устали от исключительности Украины. Польские водители перекрыли три КПП на границе с Незалежной. Очереди фур растянулись на десятки километров. Участники стачки возмущены тем, что украинские перевозчики не подчиняются европейским стандартам, а потому предлагают более дешевый сервис.