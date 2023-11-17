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Генерал ВСУ Кривонос: фугасные авиабомбы РФ ничего не оставляют от ВСУ

17 ноября 2023 13:00
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Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, что российские фугасные авиабомбы практически полностью ликвидируют позиции ВСУ в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что при наличии мощных систем ПВО или реактивных истребителей украинской сторон смогла бы защитить себя, однако даже современные средства не дают гарантии успешного противостояния российской военной мощи. Newsweek пишет, что новые российские авиабомбы ФАБ-1500 могут оказать серьезное давление на украинские системы ПВО. На бомбардировщиках Су-34 начали использовать универсальные модули планирующего и корректирующего действия с бомбами ФАБ-1500.

# Международная политика

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