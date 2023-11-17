В столице Болгарии недовольные футбольные фанаты забросали полицию камнями и петардами

14 человек пострадали в беспорядках в болгарской столице. Футбольные фанаты Софии недовольны руководством местного спортивного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое несогласие активисты решили высказать прямо на улице перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии. Болельщики, которых не пустили на стадион, забросали полицию камнями и петардами, подожгли несколько автомобилей и разбили витрины. Для разгона бушующей толпы полицейские применили слезоточивый газ.