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В столице Болгарии недовольные футбольные фанаты забросали полицию камнями и петардами

17 ноября 2023 11:20
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14 человек пострадали в беспорядках в болгарской столице. Футбольные фанаты Софии недовольны руководством местного спортивного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Болгарии недовольные футбольные фанаты забросали полицию камнями и петардами-1

Свое несогласие активисты решили высказать прямо на улице перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии. Болельщики, которых не пустили на стадион, забросали полицию камнями и петардами, подожгли несколько автомобилей и разбили витрины. Для разгона бушующей толпы полицейские применили слезоточивый газ.

# Массовая драка # Фотофакт

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