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В Великобритании по ошибке выпустили из тюрем несколько сотен заключённых

01 октября 2025 05:59
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Скандал в Великобритании. Из тюрем по ошибке отпущены несколько сотен человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании по ошибке выпустили из тюрем несколько сотен заключённых-2

Правительство призвало министра внутренних дел взять на себя ответственность за халатность. Создана специальная комиссия для расследования ситуации. Известно, что часть заключенных освобождена из-за бюрократической путаницы, еще часть, среди которых особо опасные преступники, случайно попали в программу досрочного освобождения.

# Великобритания # Тюрьма

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