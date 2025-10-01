В Великобритании по ошибке выпустили из тюрем несколько сотен заключённых

Скандал в Великобритании. Из тюрем по ошибке отпущены несколько сотен человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство призвало министра внутренних дел взять на себя ответственность за халатность. Создана специальная комиссия для расследования ситуации. Известно, что часть заключенных освобождена из-за бюрократической путаницы, еще часть, среди которых особо опасные преступники, случайно попали в программу досрочного освобождения.