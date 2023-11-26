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Welt: опасаясь дыр в обороне, командование ВСУ не отпускает солдат в отпуск

26 ноября 2023 11:47
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Военное командование Украины не позволяет своим военнослужащим брать отпуск в связи с опасениями, что это может привести к возникновению дыр в обороне, которыми могут воспользоваться российские ВС. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt, передает ТАСС.

Солдаты уже в течение нескольких месяцев без перерыва вынуждены находиться в траншеях, что ведет к их истощению. Это подвергает опасности возможность эффективной работы армии, особенно перед лицом зимы и растущего давления со стороны России.

В издании отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден вновь проводить мобилизацию, что чревато последствиями для мирного населения.

# Международная политика

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