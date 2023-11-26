Военное командование Украины не позволяет своим военнослужащим брать отпуск в связи с опасениями, что это может привести к возникновению дыр в обороне, которыми могут воспользоваться российские ВС. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt, передает ТАСС.

Солдаты уже в течение нескольких месяцев без перерыва вынуждены находиться в траншеях, что ведет к их истощению. Это подвергает опасности возможность эффективной работы армии, особенно перед лицом зимы и растущего давления со стороны России.

В издании отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден вновь проводить мобилизацию, что чревато последствиями для мирного населения.