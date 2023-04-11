Washington Post: США сомневаются в успехе наступательной операции ВСУ

Такая информация следует из слитых в открытый доступ материалов разведподразделений США, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Согласно документам, Украина испытывает проблемы как с численностью бойцов, так и недостатком вооружений и специальной техники, что ставит под сомнение реализацию целей киевского режима относительно готовящейся контрнаступательной операции.

Врио главы ДРН Пушилин, комментируя информацию о сливе засекреченных документов американской разведки, выразил мнение, что таким образом Российскую Федерацию просто пытаются ввести в заблуждение. Тема слишком навязчиво обозначается в западных средствах массовой информации. Напрашивается вывод, что это делается специально, но наша задача – игнорировать любые провокации и продолжать работу согласно поставленным целям, отметил Пушилин.