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Washington Post: США сомневаются в успехе наступательной операции ВСУ

11 апреля 2023 06:11
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Штаты ставят под сомнение, что Украина добьется успехов в результате наступательной операции. ВСУ располагают недостаточным количеством военных.

Washington Post: США сомневаются в успехе наступательной операции ВСУ-1

Фото: pixabay

Такая информация следует из слитых в открытый доступ материалов разведподразделений США, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Согласно документам, Украина испытывает проблемы как с численностью бойцов, так и недостатком вооружений и специальной техники, что ставит под сомнение реализацию целей киевского режима относительно готовящейся контрнаступательной операции.

Врио главы ДРН Пушилин, комментируя информацию о сливе засекреченных документов американской разведки, выразил мнение, что таким образом Российскую Федерацию просто пытаются ввести в заблуждение. Тема слишком навязчиво обозначается в западных средствах массовой информации. Напрашивается вывод, что это делается специально, но наша задача – игнорировать любые провокации и продолжать работу согласно поставленным целям, отметил Пушилин.

# Международная политика # Денис Пушилин

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