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Взрыв в Нью-Йорке: в ходе расследования обнаружены еще два взрывных устройства

18 сентября 2016 13:25
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Новости США. Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке. Пострадали около 30 человек. Бомба сдетонировала в многолюдном районе. В ходе расследования специалисты обнаружили второе взрывное устройство. Им оказалась скороварка с отходящими от нее проводами.

К слову, такие же приспособления использовали организаторы бостонского теракта. Через некоторое время правоохранители нашли третью бомбу.

Все устройства были обезврежены.

Отметим, 18 сентября взрыв прогремел также и в Нью-Джерси. Там никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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