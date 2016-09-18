Взрыв в Нью-Йорке: в ходе расследования обнаружены еще два взрывных устройства

Новости США. Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке. Пострадали около 30 человек. Бомба сдетонировала в многолюдном районе. В ходе расследования специалисты обнаружили второе взрывное устройство. Им оказалась скороварка с отходящими от нее проводами.

К слову, такие же приспособления использовали организаторы бостонского теракта. Через некоторое время правоохранители нашли третью бомбу.

Все устройства были обезврежены.

Отметим, 18 сентября взрыв прогремел также и в Нью-Джерси. Там никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.