В России проходят парламентские выборы: в Беларуси открыто 9 участков для голосования

Новости России. В России 18 сентября проходят парламентские выборы. Граждане этой страны могут проголосовать и в Беларуси.

Открыто 9 участков: по одному в каждой области, а также в Бобруйске, Клецке и Островце.

Впервые с 2003 года выборы в Госдуму России проводятся по смешанной системе: половину депутатов изберут по партийным спискам, половину – по одномандатным округам. В борьбе за 450 депутатских мест участвуют 14 политических партий и свыше 2 тысяч кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.