Еда, одежда, медикаменты: Беларусь доставила гуманитарный груз в Сирию

Новости Беларуси. Беларусь доставила в Сирию гуманитарную помощь. Одежда, обувь, консервы, медикаменты и предметы первой необходимости будут распределены среди жителей Алеппо, Латакии и Дамаска.

Ил-76 белорусской государственной авиакомпании приземлился на авиабазе Хмеймим. Совместная акция по доставке гуманитарной помощи Беларуси в Сирию проведена республиканским МЧС и российским Центром по примирению враждующих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пономарев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике:

Каждая единица этого груза будет востребована. Особенно приятно, что здесь находится в этом грузе белорусская продукция, белорусская одежда, обувь,

детская одежда и обувь, которая как раз актуальна, ведь она подоспела к началу учебного года. Именно 18 сентября в Сирии начинается учебный год.

Эта одежда и обувь – как раз то, что будет востребовано среди детей.