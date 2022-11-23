Взрыв в Иерусалиме: пострадали семеро, четыре человека в тяжёлом состоянии

Новости Израиля. На въезде в Иерусалим прогремел взрыв: пострадали семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Новости Израиля. На въезде в Иерусалим прогремел взрыв: пострадали семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Согласно предварительным данным, могло быть приведено в действие взрывное устройство, оставленное в сумке возле остановки. Очевидно, речь идет о теракте. 1-е шоссе в указанном районе заблокировано полицией для проезда транспорта.