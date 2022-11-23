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Взрыв в Иерусалиме: пострадали семеро, четыре человека в тяжёлом состоянии

23 ноября 2022 08:09
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Новости Израиля. На въезде в Иерусалим прогремел взрыв: пострадали семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.  

Взрыв в Иерусалиме: пострадали семеро, четыре человека в тяжёлом состоянии-1

Согласно предварительным данным, могло быть приведено в действие взрывное устройство, оставленное в сумке возле остановки. Очевидно, речь идет о теракте. 1-е шоссе в указанном районе заблокировано полицией для проезда транспорта.  

# Взрыв # Новости Израиля # Фотофакт

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