Из-за беспорядков в Гонконге госслужащим на неделю запретили выходить на работу

Новости Китая. До конца недели правительственные здания в Гонконге будут закрыты из соображений безопасности. Все заседания было решено отменить, а госслужащим запретили выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры пришлось пойти из-за произошедших накануне беспорядков и столкновений протестующих с полицией. Демонстранты, выступающие против поправок об экстрадиции, пытались взять штурмом здание законодательного собрания, где проходило заседание.