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Из-за беспорядков в Гонконге госслужащим на неделю запретили выходить на работу

13 июня 2019 10:19
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Новости Китая. До конца недели правительственные здания в Гонконге будут закрыты из соображений безопасности. Все заседания было решено отменить, а госслужащим запретили выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за беспорядков в Гонконге госслужащим на неделю запретили выходить на работу-1

На такие меры пришлось пойти из-за произошедших накануне беспорядков и столкновений протестующих с полицией. Демонстранты, выступающие против поправок об экстрадиции, пытались взять штурмом здание законодательного собрания, где проходило заседание.

Из-за беспорядков в Гонконге госслужащим на неделю запретили выходить на работу-4

В итоге его пришлось отменить, а для разгона активистов правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ.

Из-за беспорядков в Гонконге госслужащим на неделю запретили выходить на работу-7

# Акции протеста # Фотофакт

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