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Взрыв на заводе в Индии: погибли не менее 16 человек

13 февраля 2021 13:14
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Новости Индии. Не менее 16 человек погибли в результате взрыва на заводе по производству фейерверков, почти 40 получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на заводе в Индии: погибли не менее 16 человек-1

Пострадавшие были экстренно доставлены в больницу. На место взрыва незамедлительно выехали более 10 пожарных команд. Здание фабрики практически разрушено.

Взрыв на заводе в Индии: погибли не менее 16 человек-4

Сейчас идет разбор завалов. По предварительным данным, взрыв произошел во время смешивания химических материалов.

# Взрыв # Фотофакт

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