Взрыв на заводе в Индии: погибли не менее 16 человек

Новости Индии. Не менее 16 человек погибли в результате взрыва на заводе по производству фейерверков, почти 40 получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Не менее 16 человек погибли в результате взрыва на заводе по производству фейерверков, почти 40 получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие были экстренно доставлены в больницу. На место взрыва незамедлительно выехали более 10 пожарных команд. Здание фабрики практически разрушено.
Сейчас идет разбор завалов. По предварительным данным, взрыв произошел во время смешивания химических материалов.