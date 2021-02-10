Более 40 польских СМИ остановили свою работу в знак протеста

Новости Польши. Более 40 польских СМИ прекратили свою работу. Среди них популярный – телеканал ТVN24, крупнейшие радиостанции, а также интернет-издания. Таким образом медиа протестуют против нового налога на рекламу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти ввели его, чтобы среди прочего направить часть доходов на ликвидацию последствий пандемии. Весь день вместо передач и сериалов зрители смотрят на черный экран с оригинальной надписью «Здесь должна быть твоя любимая программа». Подобная ситуация наблюдается и на интернет-порталах.

Протестующие считают, что налог приведет к ликвидации изданий и телеканалов, прежде всего оппозиционных. Акция продлится как минимум до конца дня.