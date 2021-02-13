В Италии будет приведён к присяге кабмин Марио Драги

Новости Италии. В Италии 13 февраля будет приведен к присяге новый кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер Марио Драги, заручившись поддержкой всех основных политических партий, принимает бразды правления.

Новые руководители у министерств промышленности, а также экономики и финансов. Этим ведомствам придется решать самые насущные проблемы, ведь Италия находится на критическом этапе борьбы с последствиями пандемии – она стала первой из европейских стран, принявших на себя мощный удар год назад.