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Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой

10 февраля 2021 13:08
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Новости Египта. Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровым забором из бетона и колючей проволоки. Решение принято в целях обеспечения безопасности туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой-1

Дело в том, что город расположен примерно в 360 километрах к югу от побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских боевиков. Огромная бетонная стена защитит туристов и от террористов, и от бедуинов. 

Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой-4

Попасть в город теперь можно лишь через одни из четырех ворот. Блокпосты оборудованы сканерами и фотоаппаратами. Таким образом власти надеются оживить туризм в городе, который пострадал от пандемии, а также от таких событий, как восстание в 2011-м и крупный теракт в 2005-м.   

# Туризм # Фотофакт

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