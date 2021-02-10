Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой

Новости Египта. Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровым забором из бетона и колючей проволоки. Решение принято в целях обеспечения безопасности туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровым забором из бетона и колючей проволоки. Решение принято в целях обеспечения безопасности туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что город расположен примерно в 360 километрах к югу от побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских боевиков. Огромная бетонная стена защитит туристов и от террористов, и от бедуинов.
Попасть в город теперь можно лишь через одни из четырех ворот. Блокпосты оборудованы сканерами и фотоаппаратами. Таким образом власти надеются оживить туризм в городе, который пострадал от пандемии, а также от таких событий, как восстание в 2011-м и крупный теракт в 2005-м.