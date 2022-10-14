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Европарламент грозит пересмотреть финансирование Сербии за поддержку России

14 октября 2022 17:28
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Сербия не разделяет стратегические цели Евросоюза. И если страна не присоединится к антироссийским санкциям, то финансирование для республики будет пересмотрено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент грозит пересмотреть финансирование Сербии за поддержку России-1

Европарламент рассмотрит данный вопрос на следующем заседании. А пока дружественные отношения Сербии с Москвой и Пекином находятся под пристальным вниманием как НАТО, так и ЕС. Поэтому Европарламент ожидает, что страна в приоритетном порядке выполнит все свои обязательства и будет постепенно согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.

# Международная политика # Фотофакт

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