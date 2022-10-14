Европарламент грозит пересмотреть финансирование Сербии за поддержку России

Сербия не разделяет стратегические цели Евросоюза. И если страна не присоединится к антироссийским санкциям, то финансирование для республики будет пересмотрено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент рассмотрит данный вопрос на следующем заседании. А пока дружественные отношения Сербии с Москвой и Пекином находятся под пристальным вниманием как НАТО, так и ЕС. Поэтому Европарламент ожидает, что страна в приоритетном порядке выполнит все свои обязательства и будет постепенно согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.