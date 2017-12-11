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Российские военные покидают Сирию

11 декабря 2017 13:43
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Новости России. Российские военные покидают Сирию. Соответствующий приказ отдал президент этой страны Владимир Путин. 11 декабря он лично встретился с военнослужащими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время операции в арабской республике было уничтожено более 30 тысяч боевиков. От террористов освобождена почти вся территория Сирии. Тем временем здесь продолжит действовать российский центр по примирению. Если террористы вновь попытаются нарушить мир, Россия нанесет еще более мощный удар.

# Международная политика

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