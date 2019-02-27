Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы

Новости Казахстана. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько этажей здания рухнули, погребя под обломками жильцов. Прибывшие к месту ЧП спасатели вынесли из-под груд бетона шесть пострадавших и тела двоих погибших. Позже еще один человек был обнаружен без признаков жизни.

Работы на месте происшествия продолжаются. Причиной трагедии называют неосторожное обращение с газовым оборудованием.