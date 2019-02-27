Прямой эфир

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы

27 февраля 2019 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы-1

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы-3

Несколько этажей здания рухнули, погребя под обломками жильцов. Прибывшие к месту ЧП спасатели вынесли из-под груд бетона шесть пострадавших и тела двоих погибших. Позже еще один человек был обнаружен без признаков жизни.

Работы на месте происшествия продолжаются. Причиной трагедии называют неосторожное обращение с газовым оборудованием.

# Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тереза Мэй: выход Великобритании из ЕС может быть отложен
27 февраля 2019 10:01

Тереза Мэй: выход Великобритании из ЕС может быть отложен

На индонезийском Сулавеси оползень привёл к обвалу на незаконном золотодобывающем руднике
27 февраля 2019 09:58

На индонезийском Сулавеси оползень привёл к обвалу на незаконном золотодобывающем руднике

В Перу проливные дожди привели к наводнениям и гибели полусотни жителей
27 февраля 2019 09:54

В Перу проливные дожди привели к наводнениям и гибели полусотни жителей