Тереза Мэй: выход Великобритании из ЕС может быть отложен

Новости Великобритании. Выход Великобритании из ЕС может быть отложен. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламенту предстоит выбрать: одобрить сделку с Брюсселем, согласиться на «жесткий развод» или же отсрочить Brexit. В случае, если новые договоренности с Евросоюзом не устроят депутатов и они проголосуют против документа, 13 марта парламентариям придется выбирать между выходом из союза без соглашения и продлением переговоров. Напомним, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта.