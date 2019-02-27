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Тереза Мэй: выход Великобритании из ЕС может быть отложен

27 февраля 2019 10:01
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Новости Великобритании. Выход Великобритании из ЕС может быть отложен. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламенту предстоит выбрать: одобрить сделку с Брюсселем, согласиться на «жесткий развод» или же отсрочить Brexit. В случае, если новые договоренности с Евросоюзом не устроят депутатов и они проголосуют против документа, 13 марта парламентариям придется выбирать между выходом из союза без соглашения и продлением переговоров. Напомним, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта.

Тереза Мэй: выход Великобритании из ЕС может быть отложен-1

Тереза Мэй: выход Великобритании из ЕС может быть отложен-3

# Международная политика # Фотофакт

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