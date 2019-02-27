В Перу проливные дожди привели к наводнениям и гибели полусотни жителей

Новости Перу. Проливные дожди и наводнения в центральной и северной части Перу привели к гибели полусотни граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены оказались огромные территории. Вода размыла дороги, снесла мосты. Сообщение между многими населенными пунктами нарушено. Сотни домов, школ и других социальных объектов частично или полностью разрушены. Тысячи людей лишились крыши над головой и ищут убежища в пунктах временного пребывания.

В ближайшее время улучшения ситуации не прогнозируется. По данным синоптиков, дожди продолжат идти и в марте.