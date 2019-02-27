Прямой эфир

В Перу проливные дожди привели к наводнениям и гибели полусотни жителей

27 февраля 2019 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. Проливные дожди и наводнения в центральной и северной части Перу привели к гибели полусотни граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу проливные дожди привели к наводнениям и гибели полусотни жителей-1

В Перу проливные дожди привели к наводнениям и гибели полусотни жителей-3

Затоплены оказались огромные территории. Вода размыла дороги, снесла мосты. Сообщение между многими населенными пунктами нарушено. Сотни домов, школ и других социальных объектов частично или полностью разрушены. Тысячи людей лишились крыши над головой и ищут убежища в пунктах временного пребывания.

В ближайшее время улучшения ситуации не прогнозируется. По данным синоптиков, дожди продолжат идти и в марте.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын
27 февраля 2019 09:35

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

В Украине гражданам России запретили быть наблюдателями на предстоящих выборах
26 февраля 2019 18:09

В Украине гражданам России запретили быть наблюдателями на предстоящих выборах

На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии
26 февраля 2019 18:09

На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии