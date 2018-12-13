Взрыв фейерверка в мексиканской церкви: погибли 8 человек

Новости Мексики. К гибели 8 человек привел взрыв фейерверка в мексиканской церкви. Среди них оказались несколько детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницы доставлены не менее 50 местных жителей. Трагедия произошла в ходе религиозной церемонии в городе Текискиапан в центральной части страны. Прихожане пожертвовали пиротехнику для праздника, однако она внезапно сдетонировала. Причины инцидента неизвестны.