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Тереза Мэй останется премьером и лидером консервативной партии

13 декабря 2018 08:13
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Новости Великобритании. Вечером 13 декабря голосование о вынесении ей вотума недоверия состоялось в парламенте Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тереза Мэй останется премьером и лидером консервативной партии-1

В результате Мэй получила поддержку 200 тори, а за ее отставку высказались всего 117 депутатов. Теперь как минимум на 12 месяцев премьер застрахована от повторения процедуры вынесения ей вотума недоверия.

Тереза Мэй останется премьером и лидером консервативной партии-4

Напоминаем, голосование было инициировано после того, как глава правительства перенесла на неопределенный срок другое – по выходу страны из состава Евросоюза.

Тереза Мэй отложила голосование по Brexit на неопределенный срок

# Brexit # Тереза Мэй # Фотофакт

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