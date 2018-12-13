Тереза Мэй останется премьером и лидером консервативной партии

Новости Великобритании. Вечером 13 декабря голосование о вынесении ей вотума недоверия состоялось в парламенте Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате Мэй получила поддержку 200 тори, а за ее отставку высказались всего 117 депутатов. Теперь как минимум на 12 месяцев премьер застрахована от повторения процедуры вынесения ей вотума недоверия.