Тереза Мэй останется премьером и лидером консервативной партии

Новости Великобритании. Вечером 13 декабря голосование о вынесении ей вотума недоверия состоялось в парламенте Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Вечером 13 декабря голосование о вынесении ей вотума недоверия состоялось в парламенте Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате Мэй получила поддержку 200 тори, а за ее отставку высказались всего 117 депутатов. Теперь как минимум на 12 месяцев премьер застрахована от повторения процедуры вынесения ей вотума недоверия.
Напоминаем, голосование было инициировано после того, как глава правительства перенесла на неопределенный срок другое – по выходу страны из состава Евросоюза.
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