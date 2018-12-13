Фото террориста из Страсбурга опубликовала полиция

Новости Франции. Страсбургского террориста ищут на территории сразу двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Страсбургского террориста ищут на территории сразу двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе расследования выяснилось, что непосредственно перед тем, как злоумышленник открыл огонь по прохожим у рождественской ярмарки, ему звонили из Германии. Этот факт подтверждает, что он имел связи с соседней страной. В рамках дела задержаны четыре человека.
Также известно, что преступнику 29 лет, его рост 180 см и у него есть шрам на лбу. Полиция опубликовала фото страсбургского стрелка.
Фото: Police Nationale
Сейчас злоумышленника разыскивают 750 полицейских, а дополнительную безопасность во Франции обеспечивают почти 2000 мобилизованных военных. Объявлен наивысший уровень террористической угрозы.
Напоминаем, атаку мужчина устроил вечером 11 декабря. В результате стрельбы погибли 2 человека, пострадали более 10. Минувшей ночью в память о жертвах теракта погасила огни Эйфелева башня.
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