Фото террориста из Страсбурга опубликовала полиция

Новости Франции. Страсбургского террориста ищут на территории сразу двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе расследования выяснилось, что непосредственно перед тем, как злоумышленник открыл огонь по прохожим у рождественской ярмарки, ему звонили из Германии. Этот факт подтверждает, что он имел связи с соседней страной. В рамках дела задержаны четыре человека.

Также известно, что преступнику 29 лет, его рост 180 см и у него есть шрам на лбу. Полиция опубликовала фото страсбургского стрелка.