Вырыли тоннель в погреб: из ресторана в Париже украли 150 бутылок вина

Новости Беларуси. Из парижского ресторана украли 150 бутылок элитного вина. Общая стоимость ценного алкоголя оценивается примерно в полмиллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвой кражи стал один из самых известных ресторанов Парижа, имеющий две звезды Мишлен. Грабители поступили очень изощренно – прямо в погреб заведения они вырыли длинный тоннель, по которому и переправили полторы сотни бутылок. Сейчас полиция занимается поисками воров.