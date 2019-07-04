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Вырыли тоннель в погреб: из ресторана в Париже украли 150 бутылок вина

04 июля 2019 06:36
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Новости Беларуси. Из парижского ресторана украли 150 бутылок элитного вина. Общая стоимость ценного алкоголя оценивается примерно в полмиллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырыли тоннель в погреб: из ресторана в Париже украли 150 бутылок вина-1

Жертвой кражи стал один из самых известных ресторанов Парижа, имеющий две звезды Мишлен. Грабители поступили очень изощренно – прямо в погреб заведения они вырыли длинный тоннель, по которому и переправили полторы сотни бутылок. Сейчас полиция занимается поисками воров.

# Кража # Фотофакт

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