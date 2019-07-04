Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно

Новости мира. Им стал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему предстоит отбыть на этом посту два с половиной года. Сассоли выступил с осуждением национализма в Европе, назвав его вирусом, который является причиной конфликтов.