Прямой эфир

Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно

04 июля 2019 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Им стал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно-1

Ему предстоит отбыть на этом посту два с половиной года. Сассоли выступил с осуждением национализма в Европе, назвав его вирусом, который является причиной конфликтов.

Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно-4

В связи с этим новый председатель парламента считает, что европейские институты должны быть сегодня переосмыслены, а законодательный механизм ЕС нуждается в совершенствовании.

# Европейский союз # Давид-Мария Сассоли # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»
02 июля 2019 19:26

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?
02 июля 2019 17:00

В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?

Во Франции зафиксирован температурный рекорд – 46 градусов
02 июля 2019 17:00

Во Франции зафиксирован температурный рекорд – 46 градусов