В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?

Новости Бельгии. В столице Бельгии проходит саммит Европейского союза. Лидеры стран-членов ЕС пытаются согласовать кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первый день саммита завершился провалом. За 20 часов переговоров так и не удалось согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. На это кресло претендует голландец Франс Тиммерманс. Однако с его кандидатурой не согласны Польша, Венгрия, Словакия, Чехия и Италия. Если и сегодняшний саммит не увенчается успехом, то Евросоюз ждет очередный кризис. Уже власти.