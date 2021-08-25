Украина рискует замёрзнуть предстоящей зимой из-за нехватки топлива

Новости Украины. Украина рискует замерзнуть предстоящей зимой. В стране катастрофически не хватает топлива. Газовые хранилища заполнены всего на 57 %, заканчивается уголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за его дефицита прекратили работу 15 энергоблоков, несколько десятков закрыты на ремонт.

Виктория Ходосок, СТВ: Ситуация ударила по простым людям – цены на электричество растут постоянно. В 2020-м замерзнуть Украине не дали Беларусь и Россия. На что рассчитывают власти в 2021 году, пока приходится только догадываться. Возможно, на помощь Запада. Но окажет ли поддержку Евросоюз? Большой вопрос. Европе, которая борется с нарастающим антисемитизмом, вряд ли понравятся последние события в Украине.

Так, стало известно, что в Ровно на месте старого еврейского кладбища открыли экстрим-парк. А из надгробий сделали полосу препятствий для велосипедов. На фоне такого нравственного падения экономические перспективы Украины весьма туманны.

И еще Европу настораживает положение дел со свободой слова в Украине. В ОБСЕ обеспокоены блокировкой веб-ресурсов некоторых СМИ. Такие действия властей идут вразрез международным стандартам, к которым, кстати, так стремится Украина.