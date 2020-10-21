В Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Он требует 500 тысяч долларов

Новости Грузии. В городе Зугдиди полиция ведет операцию по освобождению заложников в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о количестве нападавших расходится. По данным некоторых СМИ, злоумышленник один, другие сообщают о двух нападавших. Известно, что захват вооруженный.

В заложниках остаются несколько сотрудников банка и посетителей. Нескольким удалось сбежать. Они рассказали, что пожилым людям разрешили уйти, а остальных заставили стать на колени.