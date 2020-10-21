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В Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Он требует 500 тысяч долларов

21 октября 2020 13:30
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Новости Грузии. В городе Зугдиди полиция ведет операцию по освобождению заложников в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Он требует 500 тысяч долларов-1

Информация о количестве нападавших расходится. По данным некоторых СМИ, злоумышленник один, другие сообщают о двух нападавших. Известно, что захват вооруженный.  

В заложниках остаются несколько сотрудников банка и посетителей. Нескольким удалось сбежать. Они рассказали, что пожилым людям разрешили уйти, а остальных заставили стать на колени.  

В Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Он требует 500 тысяч долларов-4

По неподтвержденным пока данным, за освобождение людей нападавший требует 500 тысяч долларов. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали. На месте происшествия работают отряды полиции и спецназа.  

# Захват заложников # Фотофакт

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