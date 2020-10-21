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Страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве

21 октября 2020 13:01
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Страны ЕС договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики. Цель изменений – усиление контроля за экологическими и климатическими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве-1

Встреча глав ведомств прошла в Люксембурге. По итогам дискуссий министрам удалось найти баланс между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов.   

Страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве-4

Прежде чем принятые директивы вступят в силу с января 2023 года, их должен утвердить Европарламент.  

# Европейский союз # Фотофакт

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