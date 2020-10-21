Страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве

Страны ЕС договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики. Цель изменений – усиление контроля за экологическими и климатическими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны ЕС договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики. Цель изменений – усиление контроля за экологическими и климатическими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча глав ведомств прошла в Люксембурге. По итогам дискуссий министрам удалось найти баланс между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов.
Прежде чем принятые директивы вступят в силу с января 2023 года, их должен утвердить Европарламент.