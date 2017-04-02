Новости Беларуси. Выборы в Национальное собрание проходят 2 апреля в Армении. Сейчас по всей стране открыты более 2 тысяч участков для голосования. В избирательной кампании участвуют пять партий и четыре предвыборных блока, более 1400 зарегистрированных кандидатов. В мониторинге за выборами участвуют наблюдатели от Беларуси в составе миссии от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

У нас первоначально были опасения, что вот эти новации, связанные с техническими средствами, с введением технических средств на участках, несколько затруднят голосование, осложнят процесс прохождения избирателей через участки. Но хорошая подготовка накануне способствовала тому, что очередей нет, все идет спокойно, организованно.

В 2015 году в Армении прошел референдум, на котором было принято решение о переходе на парламентскую форму правления. Правом голоса в Армении обладает более 2,5 миллионов человек.