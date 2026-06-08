Прямой эфир

Новости по тегу #Выборы в Армении

Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении
08 июня 2026 17:48

Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении

На парламентских выборах в Армении победила партия премьер-министра Пашиняна
08 июня 2026 07:44

На парламентских выборах в Армении победила партия премьер-министра Пашиняна

В Армении завершились парламентские выборы
08 июня 2026 06:20

В Армении завершились парламентские выборы

Что ждет Армению после выборов и зачем ЕС Южный Кавказ? Мнение политолога
26 мая 2026 16:20

Что ждет Армению после выборов и зачем ЕС Южный Кавказ? Мнение политолога

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций
08 июля 2025 10:43

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций

Парламент Армении изберёт нового президента. Единственный кандидат – член команды Пашиняна
02 марта 2022 08:25

Парламент Армении изберёт нового президента. Единственный кандидат – член команды Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
24 января 2022 08:36

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян
14 января 2019 17:42

Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах
10 декабря 2018 08:46

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

1 мая в Армении состоятся выборы нового премьер-министра: кто претендует?
30 апреля 2018 11:18

1 мая в Армении состоятся выборы нового премьер-министра: кто претендует?

В Армении чиновники будут трудиться по 10-12 часов в день, в том числе по субботам
06 апреля 2017 13:02

В Армении чиновники будут трудиться по 10-12 часов в день, в том числе по субботам

Парламентские выборы в Армении. Что обещали кандидаты и и чего ждут жители страны
02 апреля 2017 17:54

Парламентские выборы в Армении. Что обещали кандидаты и и чего ждут жители страны