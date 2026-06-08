Новости по тегу #Выборы в Армении

В Армении подвели итоги парламентских выборов.
По результатам подсчета всех бюллетеней, она набрала 49 % голосов.
По данным экзитпола, опубликованного порталом NEWS.am, оппозиционные силы в сумме набрали 52,9 % голосов, опередив правящую партию «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая получила 32,7 %.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Причиной конфликта стало обсуждение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности участника оппозиционной фракции «Армения», обвиняемого в подготовке теракта и организации госпереворота.
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