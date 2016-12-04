Выборы президента Узбекистана состоялись: явка избирателей превысила 60%

Новости Узбекистана. Главное политическое событие на просторах СНГ. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися.

Явка избирателей уже превысила 60%.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: исполняющий обязанности президента Шавкат Мерзиёев и ещё три известных узбекских политика.

За ходом голосования следят 80 тысяч национальных наблюдателей и более 600 международных, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В их числе председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

Внеочередная политическая кампания в Узбекистане объявлена в связи со смертью Ислама Каримова – первого президента страны, который управлял ей 26 лет с момента обретения независимости.