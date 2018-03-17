В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету

Новости Португалии. В Португалии на международном фестиваля шоколада представили самую дорогую шоколадную конфету,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав лакомства входят шафран, белый трюфель и мадагаскарская ваниль. При этом, произведение кондитерского искусства украшено 23-каратным золотом.

Всего было изготовлено тысяча таких конфет, стоимость каждой составляет примерно 10 тысяч долларов. Выставлять уникальные сладости на фестивале решили под специальным стеклом, а для надёжности ещё и приставили к экспонату охрану.