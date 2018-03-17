Прямой эфир

В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету

17 марта 2018 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Португалии. В Португалии на международном фестиваля шоколада представили самую дорогую шоколадную конфету,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету-1

В состав лакомства входят шафран, белый трюфель и мадагаскарская ваниль. При этом, произведение кондитерского искусства украшено 23-каратным золотом.

В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету-4

Всего было изготовлено тысяча таких конфет, стоимость каждой составляет примерно 10 тысяч долларов. Выставлять уникальные сладости на фестивале решили под специальным стеклом, а для надёжности ещё и приставили к экспонату охрану.

В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету-7

В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету-9

# Фотофакт # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
В Кракове обещают полуметровые сугробы
17 марта 2018 18:27

В Кракове обещают полуметровые сугробы

Си Цзиньпин переизбран на пост Председателя КНР
17 марта 2018 12:08

Си Цзиньпин переизбран на пост Председателя КНР

В России наступил «день тишины» перед президентскими выборами
17 марта 2018 11:43

В России наступил «день тишины» перед президентскими выборами