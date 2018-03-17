В Кракове обещают полуметровые сугробы

Новости Польши. В Польшу вернулись морозы и метели после 20-градусного тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польшу вернулись морозы и метели после 20-градусного тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В южном Кракове снежный покров за выходные может вырасти до полуметра. Всему виной холодный атмосферный фронт из Сибири. Внезапный снегопады стали причиной ухудшения дорожных условий и вызвали резкий рост ДТП.
А в Украине из-за обильных осадков с задержкой отправляются международные авиарейсы. Пассажиров просят следить за изменениями в расписании. В Киев из-за плохих погодных условий запрещён въезд крупногабаритного транспорта. В юго-восточных регионах ожидается налипание мокрого снега и гололедица.