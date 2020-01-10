«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой

Новости мира. В Минске в посольстве Ирана была открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета украинских авиалиний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выразить сочувствие и оставить слова поддержки в здание диппредставительства 10 января пришло немало неравнодушных людей, среди которых дипломаты, представители международных организаций, белорусские парламентарии.

Также в посольстве открыта книга соболезнований в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани. Флаги у здания дипмиссии приспущены, к посольству люди несут цветы.

Хесам Абалгасеш, глава общественной дипломатии и СМИ посольства Республики Иран в Беларуси:

Книга открыта в связи с авиакатастрофой самолета, который из Тегерана летел в Киев. И к сожалению, в этой авиакатастрофе были многие граждане Ирана, Украины и других государств, которые все погибли. Мы открыли эту книгу, чтобы почтить их память.