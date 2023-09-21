WP: Пентагон предостерег ВСУ использовать американское оружие для атак по России

Глава Пентагона Марк Милли обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с просьбой о неприемлемости применения американских вооружений по территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Кремль заявил, что 3 мая была попытка нанести удар по резиденции Путина, но украинские дроны были выведены из строя.

В связи с поставками оружия Украине Россия направила ноту в НАТО. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, поставка Западом вооружений для Украины не содействует успешному проведению переговорного процесса и будет иметь негативный эффект.