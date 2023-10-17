Правящая партии Польши «Право и справедливость» лидирует на парламентских выборах

Новости Польши. Сегодня, 17 октября, станет известно, кто победил на парламентских выборах в Польше. Государственная избирательная комиссия огласит официальные итоги голосования. Накануне она опубликовала промежуточные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока лидирует партия «Право и справедливость». По итогам обработки почти 96 % бюллетеней она набрала без малого 36 % голосов. И, как сообщили в избиркоме, не получает большинства в Сейме. У основного конкурента право-либеральной «Гражданской коалиции» чуть больше 30 %. Напомним, голосование прошло в воскресенье, 15 октября. Эксперты прогнозируют: Польшу ждет продолжительный период политической турбулентности.