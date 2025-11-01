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Вулин: мир – на пороге ядерной войны

01 ноября 2025 09:54
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Вулин: мир – на пороге ядерной войны-0

Мировое сообщество оказалось на пороге ядерной войны. С таким заявлением выступил экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин, пишет РИА Новости.

Вулин указывает, что Третья мировая война идет уже долгий период времени: с момента объединения ФРГ и начала ревизии итогов Второй мировой войны. А благодаря политике западных стран мир очутился также на краю ядерной войны.

Во избежание худшего развития событий, как считает Вулин, необходимо быстрое достижение соглашения и признание смерти однополярного мира.

# Международная политика # Александр Вулин

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