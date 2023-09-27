Въезд на Бали станет платным. Вот сколько нужно заплатить, чтобы побывать на острове

Новости Индонезии. Въезд на Бали станет платным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для иностранных туристов с 2024 года введут налог – с человека будут брать по 10 долларов.
Новости Индонезии. Въезд на Бали станет платным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для иностранных туристов с 2024 года введут налог – с человека будут брать по 10 долларов.
Власти считают, что такое нововведение знатно пополнит казну государства, ведь остров в Индонезии посещают миллионы туристов. Еще до пандемии коронавируса он приносил стране более 4 миллиардов долларов в год. А с учетом налогов сумма будет еще больше.
Правда, в правительстве уверяют, что жадность здесь ни при чем. Все дело в сохранении культурных ценностей и традиций государства. Полученные средства будут использованы для защиты окружающей среды и реконструкции различных объектов. Также власти обещают построить более качественную инфраструктуру на острове, чтобы пребывание на нем было максимально комфортным и безопасным.