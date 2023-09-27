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Въезд на Бали станет платным. Вот сколько нужно заплатить, чтобы побывать на острове

27 сентября 2023 12:22
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Новости Индонезии. Въезд на Бали станет платным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для иностранных туристов с 2024 года введут налог – с человека будут брать по 10 долларов.

Въезд на Бали станет платным. Вот сколько нужно заплатить, чтобы побывать на острове-1

Власти считают, что такое нововведение знатно пополнит казну государства, ведь остров в Индонезии посещают миллионы туристов. Еще до пандемии коронавируса он приносил стране более 4 миллиардов долларов в год. А с учетом налогов сумма будет еще больше.

Въезд на Бали станет платным. Вот сколько нужно заплатить, чтобы побывать на острове-4

Правда, в правительстве уверяют, что жадность здесь ни при чем. Все дело в сохранении культурных ценностей и традиций государства. Полученные средства будут использованы для защиты окружающей среды и реконструкции различных объектов. Также власти обещают построить более качественную инфраструктуру на острове, чтобы пребывание на нем было максимально комфортным и безопасным.

# Туризм # Марина Кишкурно # Новости Индонезии # Фотофакт

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