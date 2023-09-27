Этот робот умеет сортировать объекты по цвету и знает несколько поз из йоги – посмотрите

Новости США. В США робота научили сортировать объекты по цвету и форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способности железного помощника показаны в видеоролике производителей.

Как рассказали авторы проекта, нейронная сеть робота обучена от и до: сигнал поступает на сенсор, после чего конечности могут двигаться. Помимо этого, робот может исправлять ошибки. Например, поменять положение объектов, если они оказались на боку.