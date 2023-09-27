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Этот робот умеет сортировать объекты по цвету и знает несколько поз из йоги – посмотрите

27 сентября 2023 12:21
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Новости США. В США робота научили сортировать объекты по цвету и форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способности железного помощника показаны в видеоролике производителей.

Этот робот умеет сортировать объекты по цвету и знает несколько поз из йоги – посмотрите-1

Как рассказали авторы проекта, нейронная сеть робота обучена от и до: сигнал поступает на сенсор, после чего конечности могут двигаться. Помимо этого, робот может исправлять ошибки. Например, поменять положение объектов, если они оказались на боку.

Этот робот умеет сортировать объекты по цвету и знает несколько поз из йоги – посмотрите-4

Но и это еще не все. Оказывается, железный человек не прочь подкачать мышцы. Да, робот может заниматься спортом. Он даже продемонстрировал зрителям несколько поз из йоги.

# Роботы # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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