Госпогранслужба Азербайджана задержала Рубена Варданяна

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян задержан азербайджанскими органами Государственной пограничной службы при попытке выехать в Армению. Об этом пишет РИА Новости.

Рубен Варданян, известный как основатель «Тройки Диалог» и «Сколково», в 2022 году отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. Он занимал должность главы правительства-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики с октября 2022 года по февраль 2023 года. Его задержание вызвало бурную реакцию, в том числе высказывания его жены Вероники Зонабенд и ведущей российского телевидения Тины Канделаки.