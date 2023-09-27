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Госпогранслужба Азербайджана задержала Рубена Варданяна

27 сентября 2023 12:21
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Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян задержан азербайджанскими органами Государственной пограничной службы при попытке выехать в Армению. Об этом пишет РИА Новости.

Рубен Варданян, известный как основатель «Тройки Диалог» и «Сколково», в 2022 году отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. Он занимал должность главы правительства-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики с октября 2022 года по февраль 2023 года. Его задержание вызвало бурную реакцию, в том числе высказывания его жены Вероники Зонабенд и ведущей российского телевидения Тины Канделаки.

# Международная политика # Тина Канделаки

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