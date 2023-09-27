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Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности

27 сентября 2023 12:21
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Новости Египта. Фото на память – красиво, но банально. В Египте предлагают туристам зарисовать достопримечательности. Любители искусства экскурсию оценили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности-1

Поначалу желающих таким образом познакомиться с красотами Каира было порядка 20 человек. Зато теперь группы переполнены. Увидеть столицу глазами художника хотят иногда 100 человек в день. Осуществить это не так просто, ведь экскурсовод всего один – профессор истории искусств Мохамед Хамди.

Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности-4

Мохаммед Хамди, экскурсовод:
Сначала я просто пригласил своих студентов. Собралась группа человек 15-20. А затем студенты стали рассказывать о моей инициативе друг другу. Присоединились пенсионеры и другие люди.

Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности-7

Сегодня Мохаммед проводит экскурсии в том числе в окрестностях Египта. В будущем планирует еще больше расширить свою деятельность.

# Туризм # Марина Кишкурно # Новости Египта # Фотофакт

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