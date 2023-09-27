Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности

Новости Египта. Фото на память – красиво, но банально. В Египте предлагают туристам зарисовать достопримечательности. Любители искусства экскурсию оценили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поначалу желающих таким образом познакомиться с красотами Каира было порядка 20 человек. Зато теперь группы переполнены. Увидеть столицу глазами художника хотят иногда 100 человек в день. Осуществить это не так просто, ведь экскурсовод всего один – профессор истории искусств Мохамед Хамди.

Мохаммед Хамди, экскурсовод:

Сначала я просто пригласил своих студентов. Собралась группа человек 15-20. А затем студенты стали рассказывать о моей инициативе друг другу. Присоединились пенсионеры и другие люди.