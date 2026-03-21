В Венгрии предупредили Киев о последствиях атак на «Турецкий поток»

В случае нападения Киева на газопровод «Турецкий поток», посредством которого газ из РФ поступает в ЕС, это будет расцениваться в качестве нападения на страну НАТО. Об этом информировал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет ТАСС.

Атака на трубопровод на территории Турции будет трактоваться как нападение на страну Североатлантического альянса, сообщил Гуйяш в ходе в ходе международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Он также акцентировал внимание на необходимости реально смотреть на поведение Украины, готовой в любое время «поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы даже военными средствами».

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