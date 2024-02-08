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В Пакистане во время выборов отключили сотовую связь и закрыли границы

08 февраля 2024 07:18
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В Пакистане начались выборы в парламент и местные органы власти. Голосование проходит при усиленных мерах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане во время выборов отключили сотовую связь и закрыли границы-1

Везде, в том числе на избирательных участках, дежурят военные и полицейские. Временно отключена сотовая связь, закрыты границы с Ираном и Афганистаном. Решение принято из-за участившихся случаев нападения боевиков на кандидатов в преддверии выборов. Накануне в результате двух взрывов погибли 27 человек, более 50 получили ранения.

# Выборы # Новости Пакистана

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