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Вучич: премьер Косово Курти пытается стать региональным Зеленским

29 мая 2023 16:54
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Сербы призывают НАТО и косовский спецназ покинуть муниципалитет Звечан в Косово. С утра жители протестуют у здания администрации, доступ к которому заблокирован военнослужащими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вучич: премьер Косово Курти пытается стать региональным Зеленским-1

Активисты требуют отзыва албанских мэров и не собираются расходиться. Напряженной ситуация остается и в Лепосавиче. Напомним, ранее об обострении ситуации в регионе сообщил президент Сербии. Вучич даже назвал виновного в происходящем. Ответственность за случившееся политик возложил на косовского «премьера» Курти, который, по мнению главы государства, пытается стать региональным Зеленским. 

# Международная политика # Новости Сербии # Фотофакт

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